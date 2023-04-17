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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Emekli oldu, eşini ve çocuklarını vurdu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Emekli oldu, eşini ve çocuklarını vurdu
Konya'da, bir ay önce emekli olan polis memuru Salim Ö. (49), iddiaya göre bunalıma girdi. Salim Ö., dün sabah saatlerinde, merkez Selçuklu ilçesindeki evinde silahını başına dayayarak intihar etmeye kalkıştı.
Eşi ve çocukları ise kendisine engel olmak istedi. Bu sırada yaşanan arbede sonucu Salim Ö., eşi Semra Ö.'yü (50) göğsünden, kızı Aslıhan Ö.'yü (20) karnından, oğlu Mehmet Ö.'yü (24) ise omzundan vurdu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı anne ve 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Salim Ö. ise suç aleti tabancası ile birlikte gözaltına alındı.

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Emekli oldu, eşini ve çocuklarını vurdu
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