Emekli oldu, eşini ve çocuklarını vurdu

Konya'da, bir ay önce emekli olan polis memuru Salim Ö. (49), iddiaya göre bunalıma girdi. Salim Ö., dün sabah saatlerinde, merkez Selçuklu ilçesindeki evinde silahını başına dayayarak intihar etmeye kalkıştı.Eşi ve çocukları ise kendisine engel olmak istedi. Bu sırada yaşanan arbede sonucu Salim Ö., eşi Semra Ö.'yü (50) göğsünden, kızı Aslıhan Ö.'yü (20) karnından, oğlu Mehmet Ö.'yü (24) ise omzundan vurdu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı anne ve 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Salim Ö. ise suç aleti tabancası ile birlikte gözaltına alındı.