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Giriş Tarihi: 17.5.2024

Emekli polis kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emekli polis kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara Etimesgut'ta emekli bir polis, alacakverecek nedeniyle tartıştığı müteahhide sokak ortasında ateş açtı. Müteahhit olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Emekli polis Mehmet Y.'nin arsa sahibi olduğu, bu arsa nedeniyle müteahhit Kerem Kaya ile alacak-verecek anlaşmazlığı yaşadığı ve bir gün önce tartıştığı öğrenildi. Dün yeniden bir araya geldiklerinde ise Mehmet Y. yanında getirdiği tabancayla Kaya ve yanındaki Erkan Y.'ye ateş açtı. Kerem Kaya başından vurulurken omzundan yaralanan Erkan Y. ise markete sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde müteahhidin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı Erkan Y. ise tedaviye alındı. Mehmet Y. olay yerine gelen polislere teslim oldu.
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Emekli polis kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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