Emekli polis önce eşini sonra emlakçıyı öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli polis A.Y., evde eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kadın ağır yaralanırken eşini vurduktan sonra ilçe merkezinde emlak ofisi bulunan MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın yanına giderek burada silahını ateşledi. Başından vurulan Mustafa Hıraç ağır yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın ve Mustafa Hıraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli polis memuru yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetlerin nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.