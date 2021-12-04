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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Emekli polis, yeğenini öldürdü

Emekli polis, yeğenini öldürdü
Osmaniye'de, emekli polis memuru Süleyman Cantürk (59), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni İlyas Kütük'ü (56) tabancayla öldürdü. Olay, önceki akşam Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Cantürk, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyinin üvey oğlu İlyas Kütük'ün evine giderek sorunu çözmeye çalıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Cantürk, tabancasıyla Kütük'e ateş etti. Ağır yaralanan İlyas Kütük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polise teslim olan Süleyman Cantürk ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Emekli polis, yeğenini öldürdü
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