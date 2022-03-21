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Giriş Tarihi: 21.3.2022 14:58

Emekli polisi gasp etmişlerdi.. Gürcistanlı gaspçılar yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emekli polisi gasp etmişlerdi.. Gürcistanlı gaspçılar yakalandı

İstanbul Üsküdar’da 66 yaşındaki emekli polis Y.Y. kurye olarak çalıştığı döviz bürosunun 800 bin lira parasını bankadan çekip metroya gideceği sırada eli bıçaklı 3 kişi tarafından gasp edildi. Y.Y. şüphelilerden birini silahla yaraladı. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Gürcistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 520 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Altunizade mahallesinde 18 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis memuru Y.Y. çalıştığı iş yerine ait 800 bin lirayı bankadan çekip metroya binmek üzere yola koyuldu. Bu sırada önüne çıkan 3 gaspçı ellerinde bıçakla Y.Y.'yi gasp edip paraları aldı. Y.Y. kaçan şüphelilere doğru ateş etti birini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler çalışma başlattı. Yaralı gaspçı Zaza K. (39) hastaneye kaldırılırken Gasp Büro Amirliği ekipleri diğer şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda Gürcistan uyruklu oldukları tespit edilen şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi.

Kiralık araçla gelip gasp eden şüphelilerden Kaxa G. (43), Ali A. (26), Rufat A. (32) ve hastanede yaralı olan Zaza K. gözaltına alındı. Şahısların yakalandığı adreste yapılan aramada 520 bin lira para ele geçirildi. Adreste ikamet eden iki kadında deport edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Emekli polisi gasp etmişlerdi.. Gürcistanlı gaspçılar yakalandı
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