Emekli polisi gasp etmişlerdi.. Gürcistanlı gaspçılar yakalandı

Üsküdar Altunizade mahallesinde 18 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis memuru Y.Y. çalıştığı iş yerine ait 800 bin lirayı bankadan çekip metroya binmek üzere yola koyuldu. Bu sırada önüne çıkan 3 gaspçı ellerinde bıçakla Y.Y.'yi gasp edip paraları aldı. Y.Y. kaçan şüphelilere doğru ateş etti birini yaraladı.