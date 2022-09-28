Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! 2022 Eylül en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

Ağustos ve Eylül aylarında geniş bir kitleye yayılan emekli promosyon ödemeleri son başvuru günü ile değerlendirilecek. Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank, Denizbank emekli promosyonu kampanyaları araştırılmaya devam ediyor. Tarihleri kaçırmak istemeyenler emekli promosyon ne zaman son sorusuna da yanıt arıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, güncel rakamlar…

EMEKLİLERE VERİLECEK PROMOSYON FİYATLARI DEĞİŞTİ!

Ödemeler, kamu ve özel bankalar olmak üzere değişiklik gösteriyor. İşte, emekli güncel banka promosyon ücreti 2022