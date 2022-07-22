Emekli promosyon ödemeleri için bankalardan tarihi kampanya! "6 bin 250 TL verilecek" Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor?

Emeklilere bankalar tarafından sağlanan promosyonlara bir yenisi daha eklendi. Kasım kampanyalarıyla promosyon tutarı 6 bin 250 liraya kadar çıkarken öte yandan son olarak ING Bank yaptığı açıklamada 3 yıl boyunca bu banka aracılığıyla almak üzere taahhüt veren müşterilerine sunacağı imkanları duyurdu. Banka emekli promosyon ücretleri bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi tüm bankaların 2022 emekli promosyon ücretleri...