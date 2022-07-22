Emekli promosyon ödemeleri için bankalardan tarihi kampanya! "6 bin 250 TL verilecek" Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor?

Emeklilere bankalar tarafından sağlanan promosyonlara bir yenisi daha eklendi. Kasım kampanyalarıyla promosyon tutarı 6 bin 250 liraya kadar çıkarken öte yandan son olarak ING Bank yaptığı açıklamada 3 yıl boyunca bu banka aracılığıyla almak üzere taahhüt veren müşterilerine sunacağı imkanları duyurdu. Banka emekli promosyon ücretleri bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi tüm bankaların 2022 emekli promosyon ücretleri...
EMEKLİLERE TARİHİ PROMOSYON FIRSATLARI!
Emekli promosyon fırsatlarında dikkat çeken bir kampanya da ING Bank'tan geldi. Yapılana açıklamada, maaşını kurum bünyesine taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.
Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
Garanti BBVA ise emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için 5000 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor
Türkiye Finans, Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3.500 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan yakınlarını çağıranlar için de yine 250 TL'lik ek fırsatlar da dikkat çekiyor.
Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 31 Temmuz 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 4.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Maaşını Akbank'a taşıdıktan sonra 3 yıl taahüt veren vatandaşlara ise 3.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere 4.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler diğer bankalarda da olduğu gibi emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılıyor...
DenizBank emeklilere 1.700 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Detaylar kurumun resmi sitesi üzerinde yer alıyor.
Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank ise yaptığı açıklamada 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.