Emekli promosyon veren bankalar listesi 2022: Emekli promosyon veren bankalar hangileri, ne kadar ve kaç TL veriyor?

Emekli promosyon ödemelerinde bankalar rekor teklifler sunmaya devam ediyor. Bankalar müşterilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşıması için cazip kampanyalar duyuruyor. Bunlardan en dikkat çekeni son olarak ING Bank'tan geldi. Bu noktada ise Emekli promosyon veren bankalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Emekli promosyon kampanyaları...