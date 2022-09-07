Emekli promosyon 2022 yarışı sürüyor. Bankaların rekor teklifleriyle emekliler adeta bankadan bankaya koşuyor. 10 bin TL'ye kadar vatandaşlara ödemelerin yapıldığı bildirilirken bankalar, müşterileri kendi bünyesine çekmek için promosyonları arttırmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise en yüksek teklif için "Emekli promosyon ne kadar, en yüksek promosyonu veren bankalar hangileri?" sorularıyla araştırmalara başladı. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve detaylar...
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok bankala, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
Birçok banka emekli maaşı taşıma işlemi sonrası, 7 bin TL'nin üzeri ödemeyi taahhüt ederken, bazı bankalarda ek ödemelerle bu rakamı daha da yukarı taşıdı.
Bankaların çoğu kampanya bitiş tarihini ise 31 Ağustos olarak duyurmuştu. Bankaların bu tarihten sonra emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için de güncelledi.
Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında birtakım soruları beraberinde getirdi. Eylül ayı ile birlikte yeni kampanyaları duyuran özel bankalar eski müşterilerine de önemli avantajlar sağılıyor.
Emeklilere yapılan enflasyon artışlarıyla birlikte maaşların yükselmesi toplam miktarın 500 milyar lirayı bulmasını sağladı. Bu pastadan pay almak isteyen özel bankalar ise kampanya üstüne kampanya düzenliyor.
Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan promosyonu alabiliyor.
Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Fakat özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin 10'da biri kadar bile olmamıştı.
500 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler hiç de zor değil…
Bu noktada sizin emekli promosyonunun aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1.500 TL ödendi.
Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizin henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanız şu anda 1.500 TL'nin çok üstünde promosyon ödüyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek.
3 yıl için söz verdiğinizden dolayı iki yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklimiz aldığı 1.500 TL'nin 1.000 TL'sini geri ödediğinde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkı doğuyor. Böylece emeklimiz isterse aynı bankaya isterse farklı bankaya başvurarak yeni promosyonu alabiliyor.
Bu arada bazı bankalar eğer o bankadan kredi kullanmışsa emeklinin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor.
Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor. tüm şikayetler için tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün...
İşte banka banka merak edilen o liste...
AKBANK
Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.
Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.
DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
GARANTİ BBVA
Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira veriyor. Emekli yakınını getirene 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. Bir yakını da getiren 7 bin 500 liraya varan ödeme imkanı elde ediyor.
ING
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası 31 Ekim'e kadar devam edecek kampanya kapsamında maaşını taşıyanlara maaşa göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Ayrıca emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor.
Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.
QNB FİNANSBANK
Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını önerene kazandırdığı her bir yakını için bin lira veriyor. Promosyon başvurusu yapıp 1 emekli yakınını öneren 8 bin, 3 emekli yakınını getiren 10 bin liraya varan para alabiliyor.
ŞEKERBANK
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor.
YAPI KREDİ
Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor. Maaşı taşıyıp 60 gün içinde fatura ödeme talimatı verenler 100 lira ek nakit ödül kazanıyor. Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.
KUVEYT TÜRK
Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.
TEB
2 fatura ödeme talimatı verenlere 3.800, 4.575, 5.500 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanıyor.
Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.