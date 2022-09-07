EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI EYLÜL AYI İÇİN DE YENİLENDİ

Birçok banka emekli maaşı taşıma işlemi sonrası, 7 bin TL'nin üzeri ödemeyi taahhüt ederken, bazı bankalarda ek ödemelerle bu rakamı daha da yukarı taşıdı.

Bankaların çoğu kampanya bitiş tarihini ise 31 Ağustos olarak duyurmuştu. Bankaların bu tarihten sonra emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için de güncelledi.