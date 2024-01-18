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Giriş Tarihi: 18.1.2024 11:52

Emekli zabıtayı öldürmüştü: Ömür boyu hapsi istendi!

Eskişehir'de Rahmi Asal, tartıştığı emekli zabıta memuru İsa Yavuz'u bıçakladı. Yavuz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tutuklanan Rahmi Asal hakkında ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA
Emekli zabıtayı öldürmüştü: Ömür boyu hapsi istendi!

Eskişehir'in Mihalgazi İlçesi Karaoğlan Mahallesi'nde oturan emekli zabıta memuru İsa Yavuz ile Rahmi Asal arasında geçen yıl mayıs ayında tartışma çıktı. İkili arasındaki kavgada Rahmi Asal, İsa Yavuz'u bıçakladı. İsa Yavuz hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Asal hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Asal hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.



Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Asal ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını veren savcı, Asal hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu cezası talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi. Duruşma, 6 Şubat'a erteledi.

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Emekli zabıtayı öldürmüştü: Ömür boyu hapsi istendi!
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