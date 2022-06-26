Emekli zammı hesaplama için 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor. Temmuzda açıklanacak fark zam oranını netleştirecek. Haziran ayı enflasyon beklenti anketinin sonuçlanması da hesaplamaları hızlandırdı. Bu noktada milyonlarca emekli tarafından sorgulanan SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? sorusu gündemden düşmüyor. Yılbaşından bu yana beklenen temmuz zammı birçok sektörü de etkileyecek. Peki, emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte emekli zammı son dakika haberleri…
EMEKLİ ZAMMI 2022 TEMMUZ SON DAKİKA
6 aylık enflasyon verisinin ardından kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak memur ve emekli zam oranında 5 aylık fark kesinleşti. 5 aylık veriye bakıldığında en az yüzde 35 zam geleceği belirlenen emekli maaşları için son çalışmalar tamamlanıyor.
Milyonlarca emekli yanıt arıyor:
Emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
İşte cevaplar…
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu:
"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız."
BAKAN NURETTİN NEBATİ YÜZDE 40 DEDİ!
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI GÜNDEMDE!
Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre, emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon rakamları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Merkez Bankası Haziran ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?
Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.
Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ücretliler dahil emekli ve memurlar başta olmak üzere enflasyon karşısındaki azalışı telafi edecek adımlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi.
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
Hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürürken Bakan Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" diye konuştu.
Gelirleri artıracak çalışma, emekliden memura, ücretliden işçiye ve sosyal yardım ödemeleri dahil vatandaşın tamamını kapsayacak şekilde yapılıyor.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLARAK KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı. Bununla beraber memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti.
Yani Haziran ayında enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası 5 aylık 'Memur enflasyon farkı' da yüzde 28,14 olarak kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.
Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'Nİ YAYIMLANDI
Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Mayıs anket döneminde yüzde 2,97 olarak öne çıkan enflasyon beklentisi bu anket döneminde yüzde 3,77 oldu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.
Memur ve memur emeklisi için Ocak 2022'de yüzde 2,5 ek zam ile toplu sözleşme zammı yüzde 7,5 olarak belirlenmişti.
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
MEMURLAR ENFLASYON FARKI İLE YÜZDE 10 ZAM ALABİLİR
Temmuz ayı zam döneminde yüzde toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar.
İşte emekli ve memurlar için 5 tabloda tüm maaş hesapları;
TABLO 1 - ZAM ORANLARI
Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
Ek zam beklentisi yüzde 3
Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.
TABLO 2 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon beklentilerine göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.
Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,
2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.
TABLO 3 - MEMURUN TABAN AYLIKLARI
MEMURUN TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
Memur - 6429 - 8688 - 9016 - 9210
Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6015 – 6144
TABLO 4 - MEMUR MAAŞLARI
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29915 - 30555
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15691 - 16027
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9613 - 9818
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12157 - 12417
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27363 - 27948
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15655 - 15990
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13613 - 13904
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18670 - 19069
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11712 - 11963
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16045 - 16388
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10003 - 10217
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25763 - 26314
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15160 - 15484
VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12627 - 12897
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15335 - 15663
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
TABLO 5 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21681 - 22145
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19164 - 19574
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7353 - 7511
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7195 - 7349
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12561 - 12829
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7652 - 7816
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7192 - 7346
Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9022 - 9215
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6279 - 6413
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17164 - 17531
İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7398 - 7556
Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7398 - 7556
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 3 FORMÜL YER ALIYOR
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olabilir. İşte masadaki 3 formül:
Seyyanen zam yapılabilir.
En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir.
6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir.
Ancak hiçbir şekilde enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak.
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