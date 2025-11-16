EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESABI GÜNCELLENDİ! Son enflasyon tahminleri ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini doğrudan etkileyecek olan 2026 Ocak emekli zammı için hesaplamalar hız kazandı. Emeklilerin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan altı aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon verisine göre belirleniyor. TÜİK verilerine göre ilk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) toplam enflasyon oranı %10,25 olarak kesinleşti ve emeklilerin şimdiden bu oranı ceplerine koydu. Ancak, zam oranının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları beklenirken, Piyasa Katılımcıları Anketi ile son tahmini zam oranları ortaya çıktı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
TÜİK'ten gelen son verilere göre, emekli zammını doğrudan etkileyecek olan Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon rakamları şöyle:
Temmuz: %2,06
Ağustos: %2,04
Eylül: %3,23
Ekim: %2,55
Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen en düşük zam oranını temsil etmektedir.
Emekli zammı için en güçlü tahminler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belirleniyor. Kasım ayı anket sonuçları, tüm zam hesaplamalarını bir kez daha değiştirdi ve 6 aylık enflasyon tahmini güncellendi.
Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.
Mevcut en düşük SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşının 16.881 TL olduğuna göre sadece kesinleşen %10,25'lik zam oranına göre bile bu maaşın ulaşacağı seviye şu şekilde:
Mevcut En Düşük Emekli Maaşı: 16.881 TL
%10,25 Zamlı Yeni Maaş: 18.611 TL
Kasım ayı anket sonuçlarıyla ise tahminler güncellendi:
Anket sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. Tahmini olarak ortaya çıkan emekli zammı ise 13,31 olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketindeki tahminler doğrultusunda, çeşitli maaş seviyelerindeki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı tahmini zamlı maaşlar hesaplanıyor:
(Bu hesaplamalar, TCMB'nin son Piyasa Katılımcıları Anketindeki 6 aylık enflasyon beklentisine göre yapılmış tahminlerdir.)