Emekli zammı son dakika gelişmeleriyle milyonların yıl sonuyla beraber gündeminde. Vatandaşlar son 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan bu zam oranı için gözünü bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Şimdiden 5 aylık verilere göre hesaplamalar yapılırken öte yandan emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,04 olarak kayıtlara geçti. Peki, 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte Ocak zammında son durum ve beklentiler…
Ocak zammı hesaplamarını yaptık. Bunun yanında milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları hesapları da tablo tablo netleşti:
İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...
2023 OCAK ZAMMI İÇİN PAROLA YİNE AYNI OLACAK
2022 Ocak ve Temmuz döneminde 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Ocak 2023 zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.
'EK ZAM'LARIN ÖNÜ AÇILDI
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.
Temmuz zammı döneminde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının refah payı ile artırılması ve memurlar için bir ek zam verildi.
En düşük emekli maaşı yüzde 40 artışla 3.500 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 9.109 TL yerine resen artışla birlikte 9707 TL oldu. En düşük emekli maaşındaki toplam artış yüzde 133 oldu.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Salı günü açıklaması bekleniyor.
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu.
Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yapılan hesaplar şöyle:
2022 yılı enflasyon beklentisi : Yüzde 68,06
6 Aylık enflasyon beklentisi : Yüzde 18,06
AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre yapılan hesaplar şöyle:
2022 yılı enflasyon beklentisi : Yüzde 70,18
6 Aylık enflasyon beklentisi : Yüzde 19,55
Bu iki verinin ortalamasına göre yapılan hesaplar şöyle:
2022 yılı enflasyon beklentisi : Yüzde 69,12
6 Aylık enflasyon beklentisi : Yüzde 18,80
6 AYLIK ENFLASYON DOĞRUDAN SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK ZAMMI OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK
Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ve memur Ocak zammı ve enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...
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