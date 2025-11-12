EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | SSK, BAĞ-KUR 16.811, 17.000, 18.000 ve 19.000 TL emekli aylığı alanlar ne kadar alacak?

Emeklilerin 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,87 olarak açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıyacak zam oranı yüzde 10,25 oldu. Emekli maaşı 16.811, 17.000, 18.000 ve 19.000 TL olanlar için yeni maaş hesaplamaları ise büyük merak konusu. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

YENİ ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 şeklinde açıklandı. Aylık enflasyon beklentilere uygun şekilde hareket etti. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 oldu. Bu oranlar doğrultusunda emekli zammı için yeni rakam da ortaya çıktı.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı