Emekli zammı hesaplamaları başladı! En yüksek ve en düşük 2023 Ocak ayı SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla adım adım yaklaşırken Ocak zammı için de meraklı bekleyiş başladı. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranıyla belirlenecek olan zam oranı binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor ve bilindiği üzere bu kritik verilerden biri bugün açıklanacak. Bu noktada ise "SSK BAĞKUR en yüksek ve en düşük 2023 Ocak ayı emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz ayında emeklilere uygulanan zam oranı %42,35 olarak açıklanmıştı. İşte emekli zammı için ilk tahminler ve beklentiler.
2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!
Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:
6 aylık enflasyon oranı: 42,35
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur enflasyon farkı: 34,85
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.
Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK!
Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.
3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,05
Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.
YILSONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu. Buna göre memur zammı ve emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı.
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.
Eylül ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 18,83 olarak hesaplandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan OVP tahminine göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 15,91, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 16,91 olarak hesaplandı.
2023 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2022 döneminde sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli aylığının 3.500 TL'ye çıkarıldı.
Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.000-4.500 TL rakamı öne çıkıyor.
SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAMMIN HABERCİSİ!
Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.
"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.
"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlattı:
"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.
İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."