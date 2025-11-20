EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2026 yılı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ekonomik göstergeler ve beklentiler doğrultusunda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılırken, zam oranının maaşlara nasıl yansıyacağı büyük önem taşıyor. Emekliler, açıklanacak yeni tutarı sabırsızlıkla bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler Ekim ayında yıl sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseltmişlerdi. TCMB tarafından bugün Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.
Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.