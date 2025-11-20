Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli zammı için hesaplamalar hız kazanırken milyonlarca vatandaş gözünü yapılacak artışa çevirdi. Son ekonomik veriler ışığında en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı merak konusu olurken, zam oranının nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmeler yakından takip ediliyor. Emekliler, yeni yıl öncesi ortaya çıkacak rakamları dikkatle izliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 yılı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ekonomik göstergeler ve beklentiler doğrultusunda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılırken, zam oranının maaşlara nasıl yansıyacağı büyük önem taşıyor. Emekliler, açıklanacak yeni tutarı sabırsızlıkla bekliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler Ekim ayında yıl sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseltmişlerdi. TCMB tarafından bugün Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

TCMB kasım anketine göre yeni zam hesabı:

Toplam enflasyon: %13,31

Oluşacak enflasyon farkı:% 7,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %19,78

EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK ?

16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.

