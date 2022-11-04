EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK TABLO AÇIKLANDI! 4 aylık enflasyona göre 2023 Ocak ayı En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK tarafından dün açıklanan Ekim enflasyonuyla 4 aylık emekli zammı için hesaplamalar yapıldı. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zam almıştı. Bu kapsamda binlerce kişi "En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, dört aylık zam oranı ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Önümüzdeki Kasım ve Aralık ayı verileriyle beraber yeni zam oranı netlik kazanmış olacak. Peki, SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 20123 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, dört aylık zam oranı ne oldu? İşte detaylar.