EMEKLİ ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Emeklilerin 2026 Ocak maaş zammı için kritik veriler açıklanmaya devam ediyor. TÜİK tarafından duyurulan Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,55 oldu. Böylece Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 10,25'e yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı netleşmeye başlarken, kesin oran Kasım ve Aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. Peki, açıklanan son verilere göre emekli zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Bugün açıklanan dördüncü TÜFE rakamları belirleyici olacak. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu.