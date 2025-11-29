EMEKLİ ZAMMI SON DURUM GELİŞMELERİ 4A-4B: 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?

2026'nın ilk zam dönemi yaklaşırken emekli maaşlarıyla ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Enflasyon farkının 4 aylık kısmı belli olurken ocak ayında uygulanacak zam oranı için güçlü tahminler ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın ekonomik beklentileri doğrultusunda şekillenen emekli zammı hesaplamaları, SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından yakından takip ediliyor. Peki, yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar…
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak hesaplandı.
4 aylık enflasyon verileri açıklandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark yüzde 10,25 olarak netleşti. Zam oranının kesinleşmesi için şimdi gözler kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu iki verinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2026 yılının ilk altı ayında alacakları maaş artışı da tamamen belirlenmiş olacak. Böylece milyonlarca emekli, yeni yılda hesaplarına yatacak zamlı maaşı net olarak öğrenebilecek.
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,25
4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,25
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.
Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.