Emeklileri kömür tuzağına düşüren tefeciler tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentteki tefecilik faaliyetlerini mercek altına aldı. Maddi açıdan zor durumda olan, bankaların kredi vermediği vatandaşları tuzaklarına düşürüp, onları yüksek faiz oranlarıyla borçlandırıp, 130 kişiden yaklaşık 11 milyon liralık vurgun yapan, biri kadın 23 kişilik bir şebeke deşifre edildi.
Polis operasyon için düğmeye bastı. Aralarında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Yüreğir Şube Başkanı Abdullah Çalık, Genel Sekreter Ahmet Büyükkeleş, Şube Mali Sekreteri Abdullah Başyiğit ve şube sekreteri İrem Yıldız'ın da yer aldığı 22 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı; 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Kömür satışının, hava sıcaklığının 44 dereceyi aştığı yaz döneminde de devam ettiği tespit edildi. Her bir üyenin yıllık 12 ton kömür alma hakkı tanındığı dernekte sadece 2021 yılında 3 bin kişiye kömür satışı gerçekleştirildiği öğrenildi. Zanlıların, geride iz bırakmamak için para transferini elden yaptıkları da belirlendi.
2019 yılında yine tefeci operasyonun hedefinde yer alan TÜED Yüreğir Şubesi'nde dönemin şube başkanının tutuklanması sonrasında göreve gelen Abdullah Çalık'ın, geride kalan son 3 yılda dernek yöneticileriyle birlikte yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çalık, emniyetteki sorgusunda; "Ben, sadece iyilik olsun diye kömür yardımı yapılmasını sağladım. Kendi aralarında ne yaptılar bilemem" dediği öğrenildi.