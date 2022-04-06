Emeklileri kömür tuzağına düşüren tefeciler tutuklandı

Yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Kömür satışının, hava sıcaklığının 44 dereceyi aştığı yaz döneminde de devam ettiği tespit edildi. Her bir üyenin yıllık 12 ton kömür alma hakkı tanındığı dernekte sadece 2021 yılında 3 bin kişiye kömür satışı gerçekleştirildiği öğrenildi. Zanlıların, geride iz bırakmamak için para transferini elden yaptıkları da belirlendi.

2019 yılında yine tefeci operasyonun hedefinde yer alan TÜED Yüreğir Şubesi'nde dönemin şube başkanının tutuklanması sonrasında göreve gelen Abdullah Çalık'ın, geride kalan son 3 yılda dernek yöneticileriyle birlikte yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çalık, emniyetteki sorgusunda; "Ben, sadece iyilik olsun diye kömür yardımı yapılmasını sağladım. Kendi aralarında ne yaptılar bilemem" dediği öğrenildi.