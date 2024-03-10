Emekliliğin tadı burada çıkacak

Eyüpsultan Belediyesi, emeklilerin kaliteli zaman geçirebileceği İkinci Bahar Kıraathaneleri'nin ilkini Düğmeciler'de açtı. Açılış töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Topçular ve Düğmeciler bölgesinde emekli sayısının fazla olduğunu ve gidecek yerleri olmadığını tespit ettik. Değerli vatandaşlarımızın gün içerisinde vakit geçirebileceği mekanı onlar için tahsis ettik. Arkasında mescidi var. İçerisinde satrancı, kitapları, bulmacası, çayı ve kahvesi var. Dostlarımız gelsin, burada kaliteli vakit geçirsin. Hiç havuzumuz yokken 3 tane oldu, hiç kütüphanemiz yokken 3 tane oldu. Spor salonumuz yoktu, yaptık. Biz bölgemizi seviyoruz, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.