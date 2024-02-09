Emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürdü

İktisat mezunu olan Adıyamanlı depremzede Muhammed Mustafa Dicle (28) emeklilik hayali olan sahaflığı depremden sonra kurulan çarşıda hayata geçirdi. Hayali olan sahaflıkta kısa sürede başarı sağlayan Dicle, ülkenin dört bir yanında satın aldığı eski kitaplarla yeni kitaplara depremzede hemşerileriyle buluşturuyor.

Depremden sağ olarak kurtulan ve yaklaşık bir ay boyunca gönüllü olarak yardım çalışmalarında yer alan Dicle zatürreye yakalanınca bir süre İstanbul'a giderek tedavi olduktan sonra yeniden kente gelerek yardım çalışmalarına devam etti. Zaten 10 yıldır çeşitli STK'larda gönüllü olarak çalışan Dicle, depremden sonra da Kızılay ve çeşitli yardım kuruluşlarında gönüllülük esasıyla çalışmalar sürdürürken Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan Şahinbey Çarşısı'nda bir sahaf dükkanı açması için teklif gelince hiç düşünmeden kabul etti.

Adıyaman Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan ve radyo programları da yapan Dicle, bir firmada çalışırken depreme yakalandı. SABAH'a konuşan Dicle, sahaf dükkânını açılma hikâyesini şöyle anlattı: "İnsanın en güzel duygusu hayallerini gerçekleştirebilmesidir. Çocukluğum kitapların arasında geçti. Daha o zamandan beri kitaplarla iç içe olduğum için emekli olduğumda böyle bir yer açmayı hayal ediyordum. Şahinbey Çarşısı kurulunca Kızılay Akademi tarafından bir sahaf açılması da planlanınca koordinatör valilerimizden Gökçek Çiçek valimizle görüşülmüş. Yapılan araştırmalar da benim adım verilmiş. Bana ulaştıklarında 'yapar mısın' dediklerinde hemen kabul ettim. Yardımlara gönüllü olarak katılıyordum ama depremden önce çalıştığım işyerim beni 14 Şubat tarihinde sanki depremden 2 gün önce işten çıkmış gibi gösterdiği için bir işim yoktu. Hem hayalim olduğu için hem de ekmeğimi kazanmak için bu işe girdim. Kısa sürede kitapları toparladık. Burayı ilk olarak bakkal raflarıyla açtık. Buradaki kitapların bir kısmını Kızılay Akademi bağışladı. Bir kısmını başka bağışçılar getirdi. Depremde ailelerini kaybetmiş insanlar gelip kitaplarını alması istedi. Kimisi ihtiyacı olanlar için bağışladı. Onları da buraya koydum."

İlk başlarda dükkândaki su borusunun patlaması sonucu işyerini su basması sonucu yaklaşık 2 bin kitabının zayi olduğunu söyleyen Dicle, "Amacım Adıyaman'daki insanların en uygun fiyata kitap okumasıydı. Sıfır kitabı da eski kitabı da. Şimdi mezatlara da katılıp eski kitapları, ilk baskı kitapları da getiriyorum. Piyasada sadece bende olan kitaplar var. Müzayedelerden çeşitli antika malzemeler de topluyorum. Atatürk'ün meclisteki 3. nutku, Ruşen Eşref Ünaydın'ın Tevfik Fikret ile ilgili kitabı, Ali Ekrem Bolayır'ın Ordu Defteri, Cahit Zarifoğlu'nun nadir imzalı olan bir kitabı. 1938'de çıkarılan Yeni Gün dergisi gibi pek çok nadir kitap da elimizde. Osmanlıca basılmış kitaplar da var. Daha önce Adıyaman'da Müslüm Demir adında bir sahafımız vardı. Ben çocuktum, oraya giderdim. Vefat ettiğinde çocuklarının kitapları düşük bir paraya sattıklarını duyduğumda çok üzülmüştüm. Online kitap da satmaya başladım. Gayemiz Adıyamanlıların kitaba ulaşabilmesi ve rahatlıkla alabilmesi" diye konuştu.

Dükkânının kira ücreti olmadığını, tek çalıştığını, hiçbir masrafı kitap ücretine yansıtmadığını söyleyen Dicle, "3 kardeşiz, babam emekli, annem çalışıyor. Buradan karnımı doyurabilecek kadar kazanmak bana yetiyor. Yeni açılan işyerleri için '2 yılda ancak kara geçer' derler. Ben burada 1 yıl olmadan kara geçtim. Allah'a çok şükür. Çok büyük para kazanma hedefim yok. Bu benim emeklilik hayalimdi ama sanırım buradan emekli olacak ve gücü yetene kadar da bu işi sürdüreceğim" dedi.