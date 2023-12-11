Emeklilik, sağlık ve mutluluk kaynağı

Yenibir araştırmaya göre, emekli olmak daha mutlu ve sağlıklı hissettiriyor. Economics and Human Biology dergisinde yayınlanan araştırmada, 10 Avrupa ülkesinde 50 ila 80 yaşları arasındaki 20 binden fazla kişi takip edildi. Çalışma sonucunda, emekliliğin günlük yaşam üzerinde iyi bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Çalışma, özellikle beyaz yakalı çalışanlarda emekli olduktan sonra zihinsel sağlıklarında belirli bir artış olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, kadınların emeklilikte erkeklerden daha mutlu hissedebileceklerini, çünkü boş zamanlarının çoğunu aileleri ve arkadaşlarıyla geçirdiklerini belirtti.