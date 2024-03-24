Emeklilikte ‘oda’ya takılan çiftçiye müjde

Üye kayıtlarını usule uygun yapmadığı iddia edilen Yenişehir Ziraat Odası'nın hatası yüzünden gününde emekli olamayan çiftçinin sorunu çözüldü. Cumhur İttifakı'nın MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, üye defterlerine yıllık noter onayı aldırmayan, yine üye kayıtlarını yönetim kurulu kararıyla yaptırmayan Yenişehir Ziraat Odası yönetiminin ciddi kusuru olduğunu iddia ederek emekli olamayan 5 bini aşkın çiftçinin sorununun tamamen çözüldüğünü açıkladı. Konuyu ilk kez geçen yıl nisan ayında MHP Grubu olarak TBMM gündemine taşıdıklarını, bu yılın ocak ayında ise Ankara'da SGK Başkanı Raci Kaya ile bir toplantı yaptıklarını, ardından Bursa Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu, Ayhan Salman ve Ahmet Kılıç'ı ziyaret ettiklerini anlatan MHP İlçe Başkanı Arif Eren, "Birlik'ten gönderilen evraklar değerlendirildi ve sorunun idari bir kararla çözümü kararlaştırıldı. Bugün itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çıkarmış olduğu genelge ile bu mağduriyet sona erdi. Buna göre kurum öncelikle Ziraat Odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığını denetlemeleri vasıtasıyla tespit ettikten sonra daha önce prim borcunu düzenli ödemediği için sigortası durdurulan ve bundan sonrası için geçerli ziraat odası kaydı olmadığından günlerini alamayan çiftçilerimizin sigortalılıkları yeniden başlatıldığı tarihte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kaydı bulunması yeterli olacaktır" ifadelerini kulandı. İHA