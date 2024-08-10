Emeklinin ücretsiz tatil keyfi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle öğrenci yurtları emeklilere açıldı. Emekliler, 16 Ağustos'a kadar bir aylık sürede bakanlığa bağlı Türkiye'deki tüm öğrenci yurtlarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecek. SABAH, İzmir'in Balçova ilçesindeki denize sıfır konumdaki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda, Erzurum Rabia Hatun Kız Yurdu'nda ve Muğla Menteşe'de Kredi ve Yurtlar Kurumu Şahidi Kız Yurdu'nda misafir edilen emeklilerle konuştu.İzmir Balçova'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda konaklayan Murat-Ebru Dadikoğlu çifti: Eskişehir'den geldim. Yurttan çok memnunum. Personelden çok memnunuz. Her türlü yardımı yapıyorlar. Evimizden farkı yok. Başkan Erdoğan'a böyle bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda da bu hizmet devam ederse başka şehirlere gitmeyi planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir tatil geçiyor.İzmir Balçova'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda konaklayan Hikmet Bozkurt (48): İstanbul'dan ilk kez İzmir'e eşimle birlikte geldik. Yurdu çok beğendik. Hem rahat hem de konum olarak çok güzel. Personel güler yüzlü. Yurt müdürü tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Spor salonundan tenis kortuna kadar her türlü imkân mevcut.İzmir Balçova'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda konaklayan Mübin- Cansu Yılmaz çifti: Denizli'den geldik. İlk kez bu uygulamadan faydalandım. Çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Seneye tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Normalde eşimle bu yıl tatile çıkmayı düşünmüyorduk. Çocuğumuz üniversitede okuyor. Planımızda yoktu. Ancak ücretsiz konaklama imkânı sağlanınca İzmir'e geldik. Çok memnun kaldık. Otel konforunda konaklıyoruz. Ücretsiz Selçuk-Efes turuna da katıldık.Erzurum Rabia Hatun Kız Yurdu'nda konaklayan Mümin ve Sevgül Gündoğdu çifti: Palandöken'de muhteşem manzaralarla karşılaştık. Bu projeyi duyduğumuzda hemen değerlendirmek istedik. Odalarımız çok temizdi, yurt yetkilileri ise oldukça misafirperverdi. Bu uygulamanın devam etmesini diliyoruz. Konaklama masrafımız olmadığı için gezmek için daha fazla bütçe ayırabildik.Muğla Menteşe'de Kredi ve Yurtlar Kurumu Şahidi Kız Öğrenci Yurdu'nda 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 1178 emekli ücretsiz misafir edildi. Muğla'ya gelen misafirlere özel nostaljik sinema etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 70 emeklinin katıldığı organizasyon, Ula'da "Dondurmam Kaymak" ve "İftarlık Gazoz" filmlerinin de çekildiği "Sinemateke" yazlık sinemasında 1976 yapımı "Süt Kardeşler" filmi izlendi. Organizasyonda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte hareket edildi.