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Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:56 Son Güncelleme: 25.12.2022 11:21

Emektar öğretmen oğluyla sergi açtı

Eyüp Lisesi'nde yıllarca resim öğretmenliği görevinde bulunduktan sonra birçok üniversitede öğretim üyeliği yapan ve sanat kitapları yazan ressam Ümran Özbalcı, üniversitede resim okuyan oğlu Alp Aria ile birlikte ortak sergi açtı. Maçka'daki Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde yüz yüze (Face to Face) isimli kişisel ortak sergisini açan Ümran Özbalcı, 22 yıl önce öğretmenliğini yaptığı öğrencisi grafik tasarımcısı Nagihan Kenar Erkol ile karşılaşınca büyük sürpriz yaşadı. Erkol, öğretmeni sayesinde lisede 7 birincilik ve özel aldığını, ödülünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde elinden aldığını kaydetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Emektar öğretmen oğluyla sergi açtı

Ressam Ümran Özbalcı Aria, "42 yıldır resim ve sanat çalışmaları yapıyorum. 3 sanat kitabı yazdım. Topkapı Üniversitesi resim bölümü 2.sınıfında okuyan oğlum Alp Aria ile birlikte yüz yüze isimli ortak sergimizi açtık. Sergide 60 tual üzerine dijital baskı ve karışık teknik sanat yaşam yansıtma konularını içeren resimler yer almaktadır. Bu resimler görsel imgelerle yüklüdür. Ama aynı zamanda bizi düşündürmeye yaşamı sorgulamaya yönlendiren bir bakışı da yansıtırlar. Dünyayı resimlerle anlatmaya anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yaşam ve sanat arasında bir ayrım gözetmeden aynı noktaya iki farklı pencereden bakmakla ilgili ipuçları sunuyor. Biz oğlumla bu sergide ikiz rüyamızı sergilemiş oluyoruz" dedi.

"7 RESİM BİRİNCİLİĞİ KAZANDIM ÖDÜLÜMÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İBB BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE VERDİ"

Ressam Ümran Özbalcı Aria Topkapı Üniversitesi resim bölümü 2. sınıfında okuyan okuyan oğlu Alp Aria ile birlikte Şişli Maçka'daki Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde açtığı sergi 22 yıllık öğretmen öğrenci buluşmasına da tanıklık etti. Eyüp Lisesi'nde okurken resim öğretmeni olan Sanatçı Ümran Özbalcı Aria'nın sergisine katılan ve 22 yıllık hasret gideren Grafik tasarımcı ve fotoğrafçı, Nagihan Kenar Erkol 22 yıl aradan sonra kendisine resim yapmayı öğreten öğretmeni ile karşılaştığını belirterek, "Ben Eyüp Lisesi'nde okurken resim dalında 7 birincilik kazandım. Bu resim yeteneğimin ortaya çıkmasında öğretmenim Ressam Ümran Özbalcı Aria'nın büyük payı vardır. 94-99 yılları arasında Eyüp Lisesi'nde okudum. 6 yıl içerisinde resim dalında 7 birincilik, bir özel ödül aldım. Aynı zamanda 96 senesinde o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başarılarımı duymuş ve ödüllendirmek üzere gelmiş ve elinden özel para ödülümü almıştım.

Cumhurbaşkanımız bana övgüler yağdırmış başarımın devamını dilemişti. 22 yıl sonra sergisinde bulunduğum Ümran Özbalcı Aria öğretmenime ve sergiye katılan Ufuk Güzel öğretmenimizle bu ilk karşılaşmamız da bir araya gelmek bizim için mutlulukların en güzeliydi. Bu başarılarımı Ümran Özbalcı Aria ve aynı okulda öğretmenliğimi yapan Ufuk Güzel öğretmenlerimden aldığım bilgileri şuan Resimde yeteneği olan kızıma devretmiş bulunmaktayım" dedi.

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Emektar öğretmen oğluyla sergi açtı
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