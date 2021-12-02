Haberler Yaşam Haberleri Emet’te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 2.12.2021 08:51

Emet’te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İHA
Emet’te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Kütahya’nın Emet ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın çevrede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Akpınar Mahallesinde bulunan 4 katlı binadaki Zekeriya Aydın'a ait üst dairenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Emet Belediyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Emet Bor ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler alt dairelere sıçramadan yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Çatı katının ve içindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Emet’te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
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