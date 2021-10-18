Emin kaptan hayatını kaybetti

Samsunspor'un kaptan ve başkanlığını yapmış olan Emin Kar, 5 gün önce geçirdiği kalp krizinin ardından özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kar, yaşam mücadelesine yenik düştü.

Evli ve bir çocuk babası olan Kar, 1989 yılında takımıyla Malatyaspor deplasmanınaa giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmüştü.

Kar'ın cenazesi 18.10.2021 Pazartesi günü (bugün) Büyük Camii'de ikindi namazına müteakip kılınanacak cenaze namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.