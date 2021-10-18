Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emin kaptan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:52 Son Güncelleme: 18.10.2021 09:56

Emin kaptan hayatını kaybetti

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Emin kaptan hayatını kaybetti

Samsunspor'un eski kaptan ve başkanlarından olan Emin Kar, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Samsunspor'un kaptan ve başkanlığını yapmış olan Emin Kar, 5 gün önce geçirdiği kalp krizinin ardından özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kar, yaşam mücadelesine yenik düştü.

Evli ve bir çocuk babası olan Kar, 1989 yılında takımıyla Malatyaspor deplasmanınaa giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmüştü.

Kar'ın cenazesi 18.10.2021 Pazartesi günü (bugün) Büyük Camii'de ikindi namazına müteakip kılınanacak cenaze namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emin kaptan hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA