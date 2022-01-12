Emin’den iyi haber geldi

Erzincan'da geçtiğimiz gün okuldan evine dönen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, ilçede bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Dakikalarca saldırgan köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan Beşiktaş, çevredekilerin durumu görmesi ile kurtuldu. Ağır yaralı olarak kurtulan küçük çocuk için ilk müdahale Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı.

Ailesinin talebi üzerine Erzurum'a sevk edilen küçük Emin, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastaneye getirtildiğinde kafatası parçalanmış olan Emin Beşiktaş'tan iyi haber geldi. Doktorların yoğun çalışmaları sonrası Emin için gerekli tedaviler uygulandı.

Geçirdiği operasyonlar sonrası servise alınan çocuk, kendine gelir gelmez annesine 'Televizyonlara çıktım mı' diye sordu. SABAH'a konuşan baba Burak Beşiktaş; "Çok zor günler yaşadık. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Çok üzüldük. Buruök bir sevincimiz var. Şuan bilinci tam olarak açık değil. Hareket edemiyor ama iletişim kurabiliyoruz. Plastik Cerrahiden gelip yapılacakları söyleyecekler. Sanırım ameliyatlar olması gerekecek. Şimdiye kadar hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Bu yıl olan oldu. Herkes çocuğuna dikkat etsin. Kimse üzülmesin. Artık çok daha dikkatli olacağız. Emin'in de bu süreçte yaşadığı psikolojik travmalar içinde gerekenleri yapacağız. Bu süreçte Erzincan Valimiz Mehmet Makas başta olmak üzere tüm yetkililer yanımızdaydı. Allah razı olsun" dedi.