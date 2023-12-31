Emine Erdoğan 2023’te Gazze’de katliamın durması için çalışma yürüttü

YIL BOYUNCA DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMAMAYA ÖZEN GÖSTERDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yanında yer alan, başta bebek ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba harcayan Emine Erdoğan, yıl boyunca da her fırsatta depremzedelerle bir araya gelerek onları yalnız bırakmamaya özen gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlere eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile de bölgeye giderek, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan, depremden etkilenen tüm illeri ziyaret etmesinin yanı sıra evleri yıkıldığı için başta Ankara olmak üzere farklı şehirlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerle de sık sık bir araya geldi.

Ramazanın ilk iftarını da Malatyalı depremzede ailenin Ankara'daki yeni evinde yapan Emine Erdoğan, daha sonra Devlet Konukevi'ndeki iftar programında da birçok depremzede aile ile buluştu.

ABD'den Ukrayna'ya birçok ülke devlet ve hükümet başkanının eşi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin taziye ve "geçmiş olsun" mesajlarını kabul eden Emine Erdoğan, pek çok lider eşiyle de telefonda görüştü.