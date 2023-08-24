"Emine Erdoğan bize ışık oldu"

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde lise öğrenimini yarıda bırakan kadınlar için başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesinden faydalanan ve aynı zamanda AK Parti Adana Yüreğir İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan 5 çocuk annesi Zehra Çiftçi (45), Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Lise son sınıfı okurken nişanlandığını ve bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldığını anlatan Zehra Çiftçi, "Daha sonra çocuklarım oldu ama okumak hep içimde bir ukde olarak kaldı. Sayın Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği proje liseyi yarım bırakmak zorunda kalan kadınlar için bir müjde oldu. Hemen İzmir'den tasdiknamemi aldım ve yarım kalan liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlandım. İlk girdiğim sınavda kazandım. Beş çocuğum 4'ü üniversite okuyor. Ben de çocuklarım gibi üniversiteli oldum. Sayın Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Benim gibi liseyi yarıda bırakmak zorunda kalan tüm kadınlara ışık oldu. Üniversite diplomamı alır almaz ilk işim Emine Erdoğan'a göstermek olacak" dedi.

ADANA'YA GELİN GELDİ

Ailesiyle yaşadığı İzmir'de lise son sınıftayken nişanlanan Şanlıurfalı Zehra Çiftçi, çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kaldı. Bir süre sonra evlenen Çiftçi, eşinin yaşadığı Adana'ya gelin olarak geldi. Çiftin 5 çocukları dünyaya geldi. Okulunu yarıda bırakmak zorunda kalan Zehra Çiftçi, Emine Erdoğan'ın 2021 yılında başlattığı "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesi'ni hayata geçirmesiyle birlikte yarım kalan eğitim hayatına devam etme kararı aldı. İzmir'den tasdiknamesini alan Çiftçi, kaydını yaptırdı ve girdiği sınavlarda başarı göstererek lise diplomasını aldı. Bununla yetinmeyen Zehra Çiftçi'nin hedefi bu kez üniversite idi. Bir yandan siyasetin içinde olan ve bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanan Zehra Çiftçi ilk kez girdiği sınavda hedefine ulaştı. 5 çocuk annesi Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak kadınlara örnek oldu. Aynı zamanda AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığının yönetim kurulunda görev alan Zehra Çiftçi, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak görevine sürdürüyor.

BİZLERİ HİÇ UNUTMADI

Emine Erdoğan'ın sayesinde hayallerine kavuştuğunu SABAH'a anlatan Çiftçi, "Nişanlanınca çok sevdiğim okulu bırakmak zorunda kaldım. Evlendikten sonra çocuklarım olunca eğitimden ister istemez kopmuş oldum. Kadınları hiçbir zaman unutmayan Sayın Emine Erdoğan 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçirince hiç vakit kaybetmeden hemen kaydımı yaptırdım. Bir yandan siyaset ile ilgileniyor diğer yandan da üniversite sınavına hazırlanıyordum. Allah emeklerimi boşa çıkarmadı ilk kez girdiğim üniversite sınavda başarıl oldum ve çok istediğim ilk tercihim olan bölümü kazandım. Siyaset hayatıma daha sağlam adımlarla ilerleyeceğim. Bizleri unutmayan Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Emine Erdoğan çeşitli sebeplerden dolayı okulunu bırakmak zorunda olan tüm kadınlara ışık oldu. Eğitimi yarım kalmış her kadının bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. Çocuklarımın 4'ü şu an üniversitede, en küçük çocuğum ise 11'nci sınıfta. Ben de üniversiteli oldum. Üniversite diplomamı alır almaz ilk işim Emine Erdoğan'a göstermek olacak" diye konuştu.

AZMİN ÖRNEK OLSUN

Bu arada Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Zehra Çiftçi'yi ilk tebrik edenlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu oldu. Sarıeroğlu sosyal medya hesabından "Zehra Başkanım seni de tebrik ediyorum. Başlayacak olan üniversite hayatın hayırlı, başarıların daim, o güzel yüreğin ve azmin örnek olsun" paylaşımında bulundu.