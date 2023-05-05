Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı
Giriş Tarihi: 5.5.2023 17:10 Son Güncelleme: 5.5.2023 17:51

Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı

İzmit Körfezi'ni temizleyerek dev bir akvaryuma dönüştürecek olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" hayata geçirildi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında bu projeyi paylaşarak emeği geçenlere tebrik etti.

ABBAS ÇAKAR
Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sonucu, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" ne 2 Mayıs günü düzenlenen tören ile start verildi.

120 milyon dolarlık proje kapsamında 720 hektarlık alanda yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek.Proje kapsamında çamur dipten borularla çıkarılarak İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan "susuzlaştırma tesisi"ne taşınacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası, İzmit Körfezi'nin eski günlerine kavuşması bekleniyor.

TEBRİK ETTİ

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi doğu baseninde dip çamuru temizliğinin başlatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında "Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizi dün gibi aklımızda. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının yol açtığı deniz kirliliği, acı bir tabloya sebep olmuştu. Dip çamuru temizleme işlemiyle tekrar müsilaj oluşmasının önüne geçilecek ve Marmaramız masmavi deniziyle ışıldamaya devam edecek. Daha temiz bir dünya için gayret eden herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Teröristlerin desteğine ses çıkarmayan Ekrem İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu
Madde bağımlısı doktor 600 kişilik örgütü ele verdi: Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
AK Parti Yüzyılın Mitingi’ne hazır: İl başkanlığı duyurdu! bu detaylara dikkat…
Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza ilişemeyecek
17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu'nun aklına 10 yıl sonra geldi!
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar
Karadeniz Gazı faturaya yansıdı! Detaylar Resmi Gazete'de: O tutarlar da iade edilecek
SON DAKİKA | Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı
Bakan Bozdağ'dan İmralı iddialarına tepki: Akşener yayınlamazsa ben yayınlayacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan, büyük projeyi paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA