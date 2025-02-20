Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin 5’inci yılını kutladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalnızca bir kütüphane değil, ülkemizin bilgiyle güçlenen geleceğinin, köklü tarihinin ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşı kutlu olsun. Milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)