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Giriş Tarihi: 20.2.2025 11:01

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yılını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışının 5'inci yılını kutladı.

DHA
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin 5’inci yılını kutladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalnızca bir kütüphane değil, ülkemizin bilgiyle güçlenen geleceğinin, köklü tarihinin ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşı kutlu olsun. Milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yılını kutladı
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