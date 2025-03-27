Emine Erdoğan himayesinde başlatılmıştı: “Uluslararası Sıfır Atık Günü” tüm dünyada kutlanacak! Bu yılın sloganı “Elimizde yeterince var”

TEMA: "MODA VE TEKSTİLDE SIFIR ATIĞA DOĞRU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü imzasıyla 81 il taşra teşkilatlarına ve yurt dışı temsilciliklerine "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleriyle ilgili yazı gönderildi. BM tarafından kabul edilen ve dünyanın dört bir yanında kutlanan 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" için bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla etkinler düzenlenmesi istendi. 27-28-29 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek programlarda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin Sıfır Atık konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.