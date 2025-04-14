Emine Erdoğan, İskoçya Eski Başbakanı Yousaf İle bir araya geldi

Görüşmede, çatışma bölgelerinde barışın sağlanması, insani değerlerin korunması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Filistin halkının yaşadığı insani kriz de gündeme geldi. Taraflar, bu konuda duyulan ortak hassasiyeti dile getirerek, mevcut ve olası iş birliği alanlarını değerlendirdi.

"İNSAN ONURU İÇİN DAYANIŞMA ŞART"

Emine Erdoğan, insan onurunun gözetildiği bir dünyanın inşası için ülkeler arası dayanışma ve diyaloğun vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Görüşmenin sonunda her iki isim de insani konuların uluslararası diplomasi gündeminde öncelik taşıması gerektiğine dikkat çekti.