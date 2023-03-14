Emine Erdoğan sağlıkçılarla bir araya geldi: 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlıkçıların tıp bayramını kutlayan Emine Erdoğan, "Tıp Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibimizle bir araya geldik. Onların şahsında depremde insanüstü gayret gösteren tüm sağlık kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, afette kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Tıp Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibimizle bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 14, 2023
Onların şahsında depremde insanüstü gayret gösteren tüm sağlık kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, afette kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. #TıpBayramı pic.twitter.com/hkiXwlcVeI