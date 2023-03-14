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Giriş Tarihi: 14.3.2023 16:27

Emine Erdoğan sağlıkçılarla bir araya geldi: 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tıp bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibi ile bir araya geldi ve onların gününü kutladı.

Emine Erdoğan sağlıkçılarla bir araya geldi: 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlıkçıların tıp bayramını kutlayan Emine Erdoğan, "Tıp Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibimizle bir araya geldik. Onların şahsında depremde insanüstü gayret gösteren tüm sağlık kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, afette kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan sağlıkçılarla bir araya geldi: 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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