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Giriş Tarihi: 10.5.2025 19:21 Son Güncelleme: 10.5.2025 19:30

Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak ile çocuk evleri sitesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'a eşlik etti.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak ile çocuk evleri sitesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak'ı kurumun girişinde karşıladı. Mubarak ile Erdoğan'a, sitenin çocuk bakımı programları ve entegre hizmetleri tanıtıldı. Tanıtım programında sitenin faaliyetlerini anlatan bir video izletilirken, ardından kurumda yetişen bir çocuk Kur'an-ı Kerim okudu.

İKİLİ ÜLKENİN İŞBİRLİĞİ KONUŞULDU

Programda, Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iki ülke arasındaki işbirliğine değinen konuşma yaptı. Program, sitenin çocuk halk oyunları ekibinin sergilediği gösteriyle sona erdi. Programın ardından sitenin sergi alanını gezen Mubarak ve Erdoğan, sitede 0-2 yaş arası bebeklere hizmet sunulan tesisi ziyaret ederek bilgi aldı.

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Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak ile çocuk evleri sitesini ziyaret etti
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