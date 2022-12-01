Emine Erdoğan, Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen yetim çocuklarla buluştu

"DİLEĞİM SAVAŞIN EN KISA ZAMANDA BİTMESİ"

"Burada çocukları gelip bizzat görmek, ziyaret etmek istedim. Yeni gelmiş olmalarına rağmen burada çok mutlu olduklarını gördüm. Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna'dan onlara eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular. Elbette gönül ister ki bu savaş olmasın, kimse annesiz, babasız kalmasın, yerinden yurdundan edilmesin. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi, oradaki yaraların sarılması ve herkesin yuvasına güvenle dönebilmesi."



"TÜM ÜLKELERİN BARIŞIN TESİSİNE KATKISINI BEKLİYORUZ"

Emine Erdoğan, "Olena Zelenska'ya da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gözü arkada kalmasın, emaneti bizde, her şey yolunda" ifadesini kullandı.

İnsani yardımlar ve barışın tesisi konusunda tüm ülkelere sorumluluk düştüğünün altını çizen Emine Erdoğan, "Savaş ne yazık ki çıktı ama bundan sonrasında tüm ülkelerin de savaşın sona ermesi için gayret göstermesi çok önemli, onların da barışın tesisine katkısını bekliyoruz. Allah kimseyi evinden, yuvasından etmesin, savaşla imtihan etmesin" diye konuştu.