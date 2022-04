Emine Erdoğan’a özel teşekkür

Dünya, Rusya'nın Ukrayna'da yaşattığı dehşet ve katliamı seyir ederken, Türkiye ise her iki ülke arasında barış sağlanması için büyük çaba sarf ediyor. Her iki ülke ile görüşebilen ender ülkeler arasında bulunan Türkiye, savaşın bir an önce bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleriyle diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan'ın yaptığı bu diplomasi trafiği dünyada ses getirirken, eşi Emine Erdoğan ise savaş mağduru çocuklar için çok ciddi girişimlerde bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile yaptıkları görüşme sonrası Ukrayna'daki yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye orada. Her gün barıya erimesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Süreci yürüten Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ciddi girişimleriyle ülkemize gelen savaş mağduru çocuklar ise Antalya ve Sakarya'da misafir ediliyor. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi tarafından yapılan resmi çalışmalarla birlikte Sakarya'ya 113'ü yetim, 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile Sakarya'da ağırlanıyor. Sakarya Ottoman Hotel'de misafir edilen kafiledeki çocuklar, yaşadıkları zor günleri unutmaya çalışıyor. Otelde konaklayan küçük yaştaki çocukların bölgeden geçen herhangi bir ambulans sesinden bile çok etkilendiğini dikkatlerden kaçmaz iken çocuklar ve bakıcılarının rahat etmesi için otele başka müşteri alınmıyor.



Ülkesini her gün izlediğini ve üzüntüyle yatıp kalktıklarını söyleyen savaş mağduru Olga Masla ise "Nova Kakhovka denilen bir yerde yaşıyorum. Orası çok aktif çatışma altında kalıyordu. Biz sığınakta zamanımızı geçiriyorduk. Türkiye yolculuğumuz uzun oldu. Petrol istasyonunda çalışıyordum ve yakınımızda bulunan askeri tesisler vurulmuştu. Baya bir roket atışı ile bombalandı. Her gün izliyorum ve üzüntüyle yatıyoruz kalkıyoruz. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Çok büyük bir facia yaşadık. Hem ben ve benim halkım Türkiye'nin yaptığını görüyor, biliyor. Biz bunun farkındayız. Her türlü yardımın geldiğini hem savaş bölgesinde hem de burada olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yelena isimli savaş mağduru ise, "Savaş başlamadan önce tabi ki kimse anlamıyor. En son bombalar evimizin yanında patlamaya başladı. Gece gündüz siren sesleri geliyordu. Saklanıyorduk. Evin altındaki sığınak buna uygun değildi. Onun için iki duvar arasında saklanmak zorundaydık koridorda. Çünkü camlara yakın kalmak tehlikeliydi. Çocuklar bazen sabaha kadar uyumadılar. Birlikte uyumadık çünkü siren sesleri sabaha kadar çalıyordu. Gece de uyanıyorlardı. Zor günlerdi ama çok zor günlerdi" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a, Sakarya Valililiği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ukraynalılar "Türkiye'nin bu yaptığı dostluğu, insanlığı, zor günümüzde bizim yanımızda durarak bizim acımızı hafifletme çabasını hiçbir zaman unutmayacağız. Sakarya'nın bizim kalbimizde yeri bir başkadır" dedi.

Bilindiği gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ukrayna'da devlet korumasında olan yetim ve kimsesiz 420 çocuk ile 154 bakıcının Sakarya, Antalya ve Muğla olmak üzere Türkiye'ye kabul edildiğini açıklamıştı.