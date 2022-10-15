Emine Erdoğan’dan Amasra’daki maden kazası hakkında mesaj

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da, maden ocağında meydana gelen patlama haberiyle kahrolduk. Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim. Vefat eden işçi kardeşlerimize Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
#Bartın'da, maden ocağında meydana gelen patlama haberiyle kahrolduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 14, 2022
Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim.
Vefat eden işçi kardeşlerimize Rabbim'den rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum.