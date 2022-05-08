Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Tüm anneleri minnetle yad ediyorum
Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:57

Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Tüm anneleri minnetle yad ediyorum

AA
Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Tüm anneleri minnetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri ve onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ettiğini belirtti. Erdoğan, "Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum. Diyarbakır annelerinin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum" dedi...

Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir. Annelik duygusunu gönülden hisseden, dünyayı şefkati ile sarmalamış tüm kadınları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, sonraki paylaşımında da şunları kaydetti: "Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum. Diyarbakır annelerinin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum. Bir çocuğa yuva olan koruyucu annelerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Tüm anneleri minnetle yad ediyorum
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