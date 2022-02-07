Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan Başkan Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Giriş Tarihi: 7.2.2022 19:45 Son Güncelleme: 7.2.2022 19:56

Emine Erdoğan'dan Başkan Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Emine Erdoğan’dan Başkan Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor." dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

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Emine Erdoğan'dan Başkan Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama:
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