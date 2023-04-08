Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
Giriş Tarihi: 8.4.2023 22:40

Emine Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret

Darülaceze'yi ziyaret eden Emine Erdoğan, "Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum" dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Darülaceze’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Darülaceze'yi ziyaret etti. Kimsesizlere yuva olan Darülaceze'de çocuk yuvasını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.


TÜM YAVRULARIMIZIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Darülaceze'de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu...
Son dakika: Anketlerde son durum ne? AK Partili Hamza Dağ: Erdoğan ilk turda kazanacak
Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz
İYİ Parti'de yaprak dökümü! Şanlıurfa İYİ Parti'de 3 kişi adaylıktan çekildi
ODTÜ’de online sınava girecek başörtülülere ‘28 Şubat' zulmü: Rektörlük soruşturma başlattı
Çandar ilen Cemal’e haksızlık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu?
İç kanama nedir, belirtileri nelerdir? İç kanama nasıl durdurulur, kaç saatte belli olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA