Emine Erdoğan’dan Darülaceze’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Darülaceze'yi ziyaret etti. Kimsesizlere yuva olan Darülaceze'de çocuk yuvasını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.



TÜM YAVRULARIMIZIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR



Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Darülaceze'de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır."