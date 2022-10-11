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Giriş Tarihi: 11.10.2022 15:12 Son Güncelleme: 11.10.2022 15:21

Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek. Yegane umut kaynağımız, kızlarımızın dünyanın her yerinde engellere takılmadan hayallerine ulaştığını görmek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde bir araya geldiği kız çocuklarının görüntülerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından "Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" mesajıyla paylaştı.

Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı | Video

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Kız Çocukları Günü, Türkiye'nin de öncülüğünde 2012 yılında, sahip oldukları haklardan tam ve etkili bir şekilde faydalanamayan kız çocuklarına ses olmak için ilan edildi. Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek.

Yegane umut kaynağımız, kızlarımızın dünyanın her yerinde engellere takılmadan hayallerine ulaştığını görmek. Bu anlamlı günün, tüm kız çocukları için daha adil bir dünyaya vesile olacağına yürekten inanıyorum."

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Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
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