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Giriş Tarihi: 1.10.2024 18:40

Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı: Değerli büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşlıları hürmetle anarak, tüm yaşlı bireylere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Emine Erdoğan’dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı: Değerli büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZİ HÜRMETLE ANIYORUM"

"Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

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Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı: Değerli büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum
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