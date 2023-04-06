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Giriş Tarihi: 6.4.2023 16:44

Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı: Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yetim ve öksüz bıraktığı çocukların devletin himayesinde hayata tutunduklarını belirten Emine Erdoğan, "Hepimize emanet olan bu yavrularımızdan bir an olsun uzaklaşmadık. Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan Dünya Yetimler Günü mesajı: Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bir çocuğu sevindirmenin dünyada iyiliği hakim kılmak için atılan en kıymetli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuk gülümsemesi, karanlıkları dağıtan bir aydınlık saçar. Yetim yavrularımızın hasretini çektikleri şefkat kucağı olarak, her zaman gülümsemelerine ve sevinçlerine şahitlik edebiliriz. Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar. Hepimize emanet olan bu yavrularımızdan bir an olsun uzaklaşmadık. Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler. Yetimler Günü vesilesiyle, kimsesiz yavrularımıza kucak açan koruyucu ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı: Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler
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