Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz

Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:08 Son Güncelleme: 29.11.2025 13:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak, yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz." dedi.

AA
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımda, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, adalet arayışının bastırılamaz bir ses olduğunu yeniden hatırlatıyor. Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

