Emine Erdoğan’dan ‘iyi tatiller’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla "karne" etiketiyle paylaşımda bulundu. Tatilin öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "İlk dönemi başarıyla tamamlayarak karnelerini alan tüm çocuklarımızı gayretleri için tebrik ediyorum. Tatilde dinlenirken, kitap okumayı da unutmamalarını ümit ediyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daimi olmasını diliyorum." Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin de karne sevincini paylaşarak, şifa diledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hastanede oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne törenine katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, "Hastanelerde tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için gerekli tüm şartları sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.