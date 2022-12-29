Emine Erdoğan’dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti

"SAĞLIKLI BESLENME BU SÜREÇTE OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Ziyaret sırasında Emine Erdoğan'ın, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapması üzerine Doç. Dr. Kulalı, kanser hastalarında uygun beslenmenin önemine işaret ederek "Günümüzde gelişen teknoloji ve sanayi devrimiyle palm yağları, früktoz şurupları veya katkı maddelerinin beslenme ürünlerine eklenmesi, hastalarımızda son zamanlarda özellikle çocukluk çağında tümörlerin artmasına neden oldu. Dolayısıyla sağlıklı beslenme bu süreçte oldukça önemli." dedi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onlara çeşitli oyuncaklar hediye eden Emine Erdoğan, TRT Çocuk'un çizgi karakterleri Rafadan Tayfa'daki Hayri, Elif'in Düşlerindeki Elif ve Emiray'ın maskotlarıyla çocukları tanıştırdı.

Lösemi tedavisi gören 1,5 yaşındaki down sendromlu Hatice Defne Çiftçi ile de yakından ilgilenen Emine Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili konuştuğu 17 yaşındaki Zehra Dinç'e saat hediye etti.

Çocukların da kendi çizdikleri resimleri hediye ettiği ve yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, ailelerle de sohbet ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Emine Erdoğan, bazı hasta yakınlarıyla da özçekim yaptı.