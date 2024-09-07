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Giriş Tarihi: 7.9.2024 11:39

Emine Erdoğan'dan koruyucu aile paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

AA
Emine Erdoğan’dan koruyucu aile paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu aileleri oldukları günden itibaren, çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli olan tüm gönüllü ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Şenliği' paylaşımı

Erdoğan, paylaşımında şenlikte yaptığı konuşmadan ve programın detaylarından hazırlanan videoya yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan koruyucu aile paylaşımı
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